كبار ضباط وزارة الدفاع يقدمون تهاني العيد لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة

أبوظبي (وام)

تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة من المناوبين في مختلف الوحدات الرئيسة، وذلك في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية، والاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لذلك من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الزيارات تأكيداً لنهج قيادة دولة الإمارات القائم على ترسيخ التلاحم والتماسك المجتمعي والتفاف الشعب مع قيادته الرشيدة، والتقدير الكبير للدور المهم لجنود قواتنا المسلحة الذين شكلوا الدرع الحصينة، والذين يحافظون على أمن الامارات ومكتسباتها، وقدموا التضحيات لينعم الجميع بالأمن والأمان.

وقام اللواء الركن جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقاعدة الظفرة الجوية حيث نقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قام اللواء الركن طيار مبارك النيادي رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بزيارة مماثلة إلى قيادة القوات البحرية ونقل خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة.

وقام اللواء الركن عبدالله الحمودي من وزارة الدفاع بزيارة إلى قيادة القوات البرية حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات البريه بمناسبة حلول العيد، راجياً من الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.