«منتدى تعزيز السلم» و«الموطأ» يهنئان القيادة الرشيدة

أبوظبي (وام)

رفع «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»؛ ومركز الموطأ لتكوين العلماء الإماراتيين برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه أسمى التهاني وأطيب الأماني وأعذب التباريك؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وعموم المواطنين والمقيمين في هذا البلد الأمين. أعاده الله سبحانه وتعالى على العرب والمسلمين وسائر الخلق أجمعين؛ بالخير واليمن والبركات.

وتوجه معالي الشيخ بن بيه بخالص الدعاء للعلي القدير بأن يحمي قيادة الدولة الرشيدة لِما فيه خير الإنسانية، ويشد من أزرها في مواصلة قيادة عملية النماء ويجعل من أيام العيد فاتحة خير يستهلها برفع غمة «وباء كورونا».