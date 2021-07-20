مواليد يبصرون النور مع أول أيام عيد الأضحى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أبوظبي في يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك أمس، عدداً من المواليد الذين أبصروا النور في هذه الأيام المباركة.

فقد شهد مستشفى الكورنيش، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ولادة الطفل آدم سلطان رشيد طيبي وقد أبصر النور في الساعة الثانية و52 دقيقة من فجر يوم عيد الأضحى المبارك، وهو من الجنسية المغربية. والطفل سلطان هزاع الجلاف، وقد أبصر النور الساعة الثامنة و6 دقائق من صباح يوم عيد الأضحى المبارك، وهو إماراتي الجنسية.

مهيمن عبدالغني

وأعربت والدة الطفل سلطان عن امتنانها للأطباء والقابلات في مستشفى الكورنيش، والذين قدموا رعاية طبية عالمية المستوى حتى تمت الولادة بشكل طبيعي.

واستقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك 6 مواليد، كما استقبل في يوم عرفة 12 مولوداً منهم توأم، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المواليد إلى 24 ألفاً و399 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى أمس الثلاثاء 21 يوليو 2021. وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، جزء من المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، «نستقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك باحتفالنا بقدوم المواليد الجدد ليرتفع عدد المواليد إلى 24 ألفاً و399 في المستشفى منذ افتتاحه، منهم 12692 مولوداً ذكراً و11707 مولودات، وكان إجمالي المواليد المواطنين منهم 13 ألفاً و202 مولود، وإننا نفخر بطاقمنا الطبي والتمريضي الذي يضم أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة، الذين يقدمون رعاية فائقة للأمهات والمواليد على مدار الساعة، ونتوقع استقبال 6 مواليد آخرين مع نهاية اليوم الأول من أول أيام العيد».

وأضاف: «يأتي المواليد الجدد لأهاليهم ولنا ببارقة أمل وسعادة، حيث نحتفل بالمواليد يومياً، واليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية بهم ومعهم حيث نحتفل بالعيد سوياً، ومن هنا فإننا نؤكد أخذنا لجميع المعايير الاحترازية المطبقة عالمياً وبتوجيهات الجهات الصحية في الدولة ودائرة الصحة أبوظبي لمكافحة الوباء وتعزيز سلامة مواليدنا والأمهات الحوامل والعائلات التي تستقبل مواليدها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حماية جميع العاملين في مستشفى دانة الإمارات على مدار الساعة والعام».

وقد استقبل مستشفى دانة الإمارات مولوده الأول في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعائلة إماراتية الساعة 12:53 بعد منتصف الليل. وقال والد الطفل السيد عمر مطر النيادي: «نحتفل بالعيد اليوم وبقدوم مولودنا وقد أسميناه عبدالعزيز وبلغ وزنه 2.97 كلغ. جعله الله من أبناء السعادة. وكانت في انتظاره أخته شمسة والتي تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر وقد ولدت أيضاً في مستشفى دانة الإمارات. وأحب أن أشكر من هنا جميع طاقم مستشفى دانة الإمارات لرعايتهم المستمرة لزوجتي وأطفالي، وبالأخص حالياً مع وباء فيروس كوفيد 19 حيث شهدنا تطبيق المعايير بحزم وذلك لتعزيز سلامة المرضى في المستشفى. إن عبدالعزيز يأتي لنا بالأمل والفرح وقد ضاعف لنا احتفالاتنا اليوم».

أما ثاني مواليد عيد الأضحى المبارك في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، فكان ولداً لأسرة سورية وولد الساعة 1:43 بعد منتصف الليل، وقال والده محمد علي الحسين: الحمد لله أولاً وأخيراً، لقد رزقني الله سبحانه وتعالى بمولود وأسميناه آدم وقد بلغ وزنه 3.05 كلغ، وهو ثالث طفل لنا، وفي انتظاره أخته سناء (5 سنوات) وأخوه أحمد (4 سنوات)، بحسب الأطباء ومدة الحمل فقد كان من المتوقع الولادة بعد خمسة أيام. إن ولادته في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، جعله الله قرة أعيننا ومن الأبناء الصالحين، ونحمد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة. وإن فرحتنا بالمناسبة ثلاثة أضعاف في هذا اليوم المبارك. وذلك بقيام زوجتي بالسلامة واستقبالنا لمولودنا بصحة جيدة واحتفالنا بعيد الأضحى، ومن هنا أود أن أشكر طاقم مستشفى دانة الإمارات لرعايتهم المستمرة لزوجتي وطفلي، حيث شهدنا تطبيق المعايير بحزم وذلك لتعزيز سلامة المرضى في المستشفى».

وقد استقبل مستشفى دانة الإمارات ثالث مولودة في أول أيام عيد الأضحى الساعة 4:06 صباحاً من أول أيام العيد لعائلة إماراتية، واسمها حمدة سعيد السويدي.

أما المولودة الرابعة بمستشفى دانة الإمارات، فقد أبصرت النور الساعة 5:15 صباحاً في أول أيام العيد لعائلة إماراتية. وقال والدها عامر: «لقد أسمينا طفلتنا شيخة. وبمشيئة الله، انضمت لعائلتنا لنحتفل سوياً بالعيد. تأتي لنا بأمل وفرحة كبيرة. وكان بانتظارها إخوانها وأخواتها. ومن هنا أشكر المستشفى والطاقم الطبي على رعاية زوجتي وطفلتي والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات الصحية لهما والتزامهم بتطبيق كافة المعايير الاحترازية للمحافظة على سلامة المرضى والعائلات».