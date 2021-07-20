مستشفى زليخة يحتفل بمواليد أول أيام العيد

دبي (الاتحاد)

احتفل مستشفى زليخة، التابع لمجموعة زليخة للرعاية الصحية، المرفق الرائد للرعاية الصحية في الإمارات بمواليد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وولدت في مستشفى زليخة دبي الطفلة إيفانا سوميش من الجنسية الهندية ولادة طبيعية وبصحة جيدة، في تمام الساعة 9:32 صباحاً، وبلغ وزن الطفلة إيفانا 3.12 كج وطولها 48 سم. استقبلها والداها بسعادة غامرة لكونها طفلتهما الثانية. أجرت الولادة الدكتورة راجالاكشمي سرينيفاسان، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى زليخة دبي.

وأنجبت الأم الهندية صدف حسن طفلاً في مستشفى زليخة الشارقة من خلال عملية قيصرية وبصحة جيدة، في تمام الساعة 9:14 صباحاً أول أيام العيد، وهو الطفل الثاني لصدف حسن، وبلغ وزنه 2.56 كج وطوله 44.5 سم. أجرت الولادة الدكتورة طاهرة محبوب، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى زليخة الشارقة، وأعربت صدف حسن عن سعادتها بالحصول على هذة الهدية الخاصة في عيد الأضحى، على الرغم من أنها لم تختر اسماً مناسباً للمولود الجديد.