948 ذبيحة في مقاصب رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت مقاصب رأس الخيمة العاملة، خلال يوم أمس، 948 ذبيحة متنوعة من قبل الأهالي من المواطنين والمقيمين والجمعيات المختلفة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إن مقاصب الإمارة استقبلت أمس 948 ذبيحة متنوعة من الأغنام والأبقار والجمال، وخضعت لعملية فحصها، والتأكد من صحتها للاستهلاك الآدمي قبل تسليمها للمستهلك.

وذكرت أن مقصب الفلية استقبل 748 ذبيحة، منها 734 من الأغنام، و13 من الأبقار وجمل، فيما استقبل مقصب رأس الخيمة 129من الأغنام و71 ذبيحة في مقصب الغيل.