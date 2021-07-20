«ديوا» توعي بأهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سلسلة من المحاضرات التوعوية الافتراضية، لتعريف موظفيها على الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وسبل تعزيز دورهم في هذا المجال لتحقيق الاستراتيجيات المحلية والاتحادية.

واطلع 2313 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة خلال المحاضرات على الإطار التشريعي لحماية حقوق أصحاب الهمم بالدولة، وفي الهيئة والمفاهيم الأساسية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وإطار عمل استراتيجية الهيئة في هذا المجال، علاوة على أبرز إنجازات الهيئة، لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إلى مبانيها ومرافقها وخدماتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: بصفتها مؤسسة حكومية دامجة رائدة عالمياً ومسؤولة مجتمعياً، تسهم الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم. وأوضح أن الهيئة من خلال توفيرها بيئة مؤهلة ومرنة تتيح الفرصة لموظفيها من أصحاب الهمم نفذت، خلال الفترة من عام 2015 حتى 2020 ثمانية وخمسين برنامجاً ومبادرة مجتمعية لدعم دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع استفاد منها ما يقارب 3.5 مليون شخص وفي العام 2020 نجحت الهيئة في تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، فيما بلغت سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة الدامجة 95% ونسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% ونسبة تطابق موقع الهيئة الإلكتروني 96% وتطبيقها الذكي 10/10، وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته دبي الرقمية.