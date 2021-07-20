تعرف على طقس الإمارات غداً الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً شمالاً ومغبراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ومتوسطاً قد يضطرب أحياناً صباحاً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:44.