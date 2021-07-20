محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد بن الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

وتناول الخطيب الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في خطبته التي جاءت تحت عنوان / عيدنا طاعة واقتداء / فضائل العيد.. وقال إن عيد الأضحى هو أعظم الأيام عند الله تعالى وأجلها.. نعظم فيه شعائره ونتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه فنؤدي شعيرة صلاة العيد والأضاحي التي شرعها الله سبحانه اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وجعلها سنة إلى يوم الدين.

وأشار إلى قصة النبي إسماعيل مع والده إبراهيم الخليل عليهما السلام التي تجسد معاني الطاعة والاستجابة وتمثل نموذجاً للأبناء الباروين مع والديهم والذين يوقرونهم ويحترمونهم ويستجيبون لأمرهم ويتخيرون ألطف الكلام وأعذبه لهم عملا بقوله سبحانه: / وقل لهما قولا كريما /. وكذلك يقدرون أهل الفضل، كبار السن وكبار المنزلة، فينزلونهم منزلتهم، ويعرفون لهم قدرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يوقر كبيرنا" .

محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

وأضاف الخطيب "أن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وإكرام نصل فيه أرحامنا ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا .. ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعا بالصحة والعافية".

ودعا الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات خيرها وهناءها ويوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات لما يحبه ويرضاه ..سائلاً المولى تعالى أن يرحم الشيخ زايد بن سلطان آن نهيان وإخوانه شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمته وشهداء الوطن وأن يجزل مثوبتهم .. ويرفع عن العالمين الوباء، ويشفى المصابين بهذا الداء ومن كل داء.

محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة .. وبعدها زار سموه والشيوخ ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقرأوا الفاتحة على روحه "طيب الله ثراه " داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرمه بجزيل المثوبة جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته من خير وأعمال جليلة.