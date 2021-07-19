حمدان المزروعي يؤكد على الالتزام بالتدابير الاحترازية

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بأصدق التهاني القلبية وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين كافة، في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على العالم أجمع بالخير والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور المزروعي على أن عيد الأضحى له دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الصلات والروابط العائلية في أجواء تحمل البهجة بقدوم العيد المبارك. مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية خلال هذه المرحلة، كون ذلك يعّد واجباً وطنياً لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، والتي استطاعت بجهود قيادتها الحكيمة والتزام مؤسساتها وأفرادها أن تقطع شوطاً كبيراً نحو طريق التعافي، وأن تكون سباقة بين دول العالم أجمع بنشر التفاؤل والأمل بقدوم غد أفضل.