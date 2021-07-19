محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عيد أمن وأمان وصحة وسلامة واستقرار

دبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. متمنياً سموه أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أمس: «في هذا اليوم المبارك.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. كما نهنئ شعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك .. أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار».

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

كما هنأ سموه المواطنين والمقيمين وأبطال خط الدفاع الأول وأُسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أُهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات ومواطنيها والمقيمين على أرضها وأبطال خط الدفاع الأول وأُسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك»، داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام وصحة على بلادنا والعالم.