مغير الخييلي: اهتمام متواصل بإسعاد المواطنين

أبوظبي ( الاتحاد)

توجه معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بخالص الشكر على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والأوامر الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الهادفة إلى توفير العيش الكريم لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون. وقال معاليه، إن هذه الحزمة من القروض السكنية ومجموعة الإعفاءات من القروض للمتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين في الإمارة، لا سيما أنها تأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محوراً بالغ الأهمية. وهنأ الخييلي، المواطنين من المستحقين لهذه المكرمة، متمنياً لهم تكوين أسرة متماسكة، حيث يشكّل ذلك ركيزة محورية من أجل ضمان تماسك المجتمع ومشاركة أفراده، ذلك لأن الأسرة هي المسؤولة عن تربية وغرس مفهوم التسامح والتلاحم المجتمعي. وجدد معاليه الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.