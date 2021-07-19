شرطة دبي تدعو الجمهور الالتزام بالإجراءات الاحترازية

دبي (الاتحاد)

دعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والإبقاء على إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، سواء في التجمعات العائلية أو في الأماكن السياحية والمراكز التجارية، دعماً للجهود المبذولة في الدولة للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأكد معاليه استعداد ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن السياحية.

ودعا القائد العام لشرطة دبي مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام.