فعاليات متنوعة في «إصلاحية رأس الخيمة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة فعاليات مختلفة للنزلاء وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمثلت تلك الفعاليات والأنشطة في تنظيم إفطار صيام يوم عرفة للنزلاء، وتنفيذ مبادرة «العيدية» وغيرها من الفعاليات التي تأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الخيرية والداعمة لأنشطة المؤسسة.

وقال العميد يعقوب يوسف أبوليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة: إن المؤسسة ممثلة في قسم الإصلاح والتأهيل تنظم عدداً من الفعاليات المتعلقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، منها تنظيم فعالية إفطار صائم ليوم عرفة وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة الخيرية لعدد 500 نزيل.

وأكد أن هذه الفعالية تعمل على دمج النزيل ضمن الفعاليات المختلفة، منها الدينية والمجتمعية وفي إطار انخراط النزيل مع فعاليات المجتمع وإشراكه بها، والتي تؤكد أنه فرد مهم وفعال في هذا المجتمع وجب تقديم الاهتمام والرعاية له.

ولفت إلى تنظيم برنامج «العيدية» لعدد 30 نزيلاً بالتعاون مع صندوق الفرج، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسعى المؤسسة إلى تنظيمها بالتعاون مع الشركاء والجمعيات الخيرية في سبيل دعم جهود تأهيل ودمج النزيل بالمجتمع الخارجي.

وأثنى على التعاون المثمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم المختلف للنزلاء وأسرهم ومدى تأثير تلك المبادرات الإنسانية عليهم، والدعم أيضاً للجهود المقدمة من قبل المؤسسة للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للنزلاء.

وأضاف أبوليلة: أن هذه المبادرات تهدف لتقديم الدعم لأسر النزلاء وذويهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وتيسير أمورهم الحياتية خاصة في ظل غياب المعيل لهذه الأسرة، وكذلك غيرها من المبادرات التي تقدم لهم على مدار العام والتي تشمل مختلف الجوانب وتدعمهم مادياً ومعنوياً.