كسوة العيد لأسر نزلاء بالشارقة

الشارقة (وام)

وزعت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية «صندوق الفرج» وجمعية الشارقة الخيرية «كسوة العيد» و«عيدية الأطفال» على أسر نزلاء المؤسسة والتي تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة لنزلاء المؤسسة خاصة في غياب معيلهم وإدخال البهجة والسرور في نفوس أبنائهم.

وقال العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة إن إطلاق هذه المبادرة التي استمرت نحو 6 أعوام متتالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع الأسر خاصة أسر المحكومين من منطلق البعد الإنساني لدور المؤسسة ودعم المبادرات التي تهدف إلى الاهتمام بأبناء المجتمع إضافة إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وزرع الأمل في نفوس أسرهم. وأشار إلى أن المبادرة شملت 47 أسرة متعففة من أسر النزلاء وبلغت القيمة الإجمالية نحو ‏142 ألف درهم فيما وزعت عيدية العيد على 160 طفلاً من أبناء النزلاء.