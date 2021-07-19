هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية وعلى أهل الإمارات باليمن والبركات. كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أمنياته أن يعيد المولى عز وجل عليهم هذه المناسبة بمزيد من الخير والعطاء وأن تظل دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار.