حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما هنأ صاحب السمو حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بالصحة والسلامة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار. كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.