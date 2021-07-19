محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات ومواطنيها والمقيمين على أرضها والعاملين في الصفوف الأمامية بعيد الأضحى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ وطننا عزيزاً ويديم أمنه وأمانه ورخاءه. وهنأ سموه كل العاملين في الصفوف الأمامية في جميع ميادين العمل الوطني والإنساني.. معرباً عن أطيب تمنياته لهم ولأسرهم دوام الصحة والسلامة وأن يبارك الله تعالى جهودهم ويحفظهم من كل مكروه.