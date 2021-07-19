إعلان نتائج مسابقات الشيشي والمانجو والتين وسلة فواكه الدار في «ليوا للرطب»

الظفرة ( الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته لغاية 25 يوليو الجاري.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب الشيشي ومسابقات الليمون والتين وسلة فواكه الدار، والتي شهدت مشاركات واسعة من مزارع دولة الإمارات، فيما يستأنف المهرجان مسابقاته الخميس 22 يوليو الجاري.

وأسفرت مزاينة رطب الشيشي، التي خصص لها 15 جائزة بقيمة بلغت 397 ألف درهم، عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول - الحومانة، والمركز الثاني علي عبيد سعيد الخميري الزعابي - أبوظبي، والمركز الثالث معلا علي مرشد خميس المرر - سيح الخير، المركز الرابع خليفه محمد فريح هلال القبيسي - سيح الخير، المركز الخامس مريم مبارك مصباح المرر - الرمله الشرقية.

وفي مسابقة الليمون المحلي، خصص 10 جوائز بقيمة إجمالية بلغت 117 ألف درهم، وقد فاز بالمركز الأول خالد سيف راشد الرايحي العليلي - فلج المعلا، وفي والمركز الثاني محمد الفندي غانم عطيش المزروعي - المارية الغربية، والمركز الثالث محمد علي مرشد المرر - مدينة زايد، المركز الرابع عبيد علي مرشد خميس المرر - مدينة محمد بن زايد، المركز الخامس سعيد راشد سلطان احمد الهاملي - شاه.

وسجلت مسابقة الليمون المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، فوز بالمركز الأول سعيد راشد مبارك رباعي المنصوري - الوهيدة شرق، وفي المركز الثاني سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي - أبوظبي، والمركز الثالث سعيد علي عبيد علي الحفيتي - السيجي، المركز الرابع علي عتيق محمد عطشان الهاملي - الرقيعة، المركز الخامس شمه محمد صلهام المزروعي - القريب.

وفي مسابقة التين الأحمر(10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، ذهب المركز الأول إلى حارب محمد غنام فجر الهاملي - سيح الخير، وفي والمركز الثاني خالد ضيدان محمد صلهوم القبيسي -تماني، والمركز الثالث عبدالله حاضر خميس سيف العميمي - سيح الخير، المركز الرابع عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي - سيح الخير الجديد، المركز الخامس احمد محمد جريو الفلاحي - شعبية الهوامل.

وأسفرت مسابقة التين الأصفر (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، عن تقدم سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري - مروان ليحصد المركز الأول، وفي والمركز الثاني عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي - سيح الخير الجديد، والمركز الثالث حارب محمد غنام فجر الهاملي - سيح الخير، المركز الرابع ورثة / سلطان عبيد هياي المنصوري - مزيرعة الجديدة، المركز الخامس هلال خميس سعيد عوضه المريخي المريخي - سيح الخير الجديد.

وتوزعت جوائز مسابقة سلة فواكه الدار على النحو التالي: المركز الأول علي عتيق محمد عطشان الهاملي، المركز الثاني شليويح مطر سيف حمدان المنصوري، المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت جوائز ثلاثاً للمسابقة بقيمة 400 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، 120 ألف درهم للمركز الثاني، 80 ألف درهم للمركز الثالث.

استئناف مسابقات المهرجان بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.