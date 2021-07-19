الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غريية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:53 والمد الثاني عند 21:34الجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:03 بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:25 والمد الثاني عند الساعة 07:59الجزر الاول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:50 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىالمدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 42 31 75 25دبي 41 32 65 30الشارقة 42 30 70 35عجمان 42 32 75 35أم القيوين 42 30 70 30رأس الخيمة 41 31 75 25الفجيرة 44 31 75 25العين 42 31 65 25ليوا 43 29 85 25الرويس 42 31 70 25السلع 42 30 75 35دلما 38 32 75 45طنب الكبرى 36 31 85 40طنب الصغرى 36 31 85 40أبو موسى 36 31 85 40.