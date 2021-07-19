محمد بن زايد يصل إلى الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة، اليوم، إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي .. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية . ورحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده المملكة العربية السعودية. يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. كما كان في الاستقبال..صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.