محمد بن زايد يتبادل تهاني عيد الأضحى مع قادة الدول الشقيقة

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق ومعالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق .. راجين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل سموه إلى القادة تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة ..معربا عن أطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة ولشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

من جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى آيات التهاني لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب الأمنيات بالصحة والسعادة وأن يديم الله تعالى على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالخير والأمان والاستقرار.









