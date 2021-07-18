2.5 مليار درهم أنفقتها «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» نتائج إنفاقها على المشاريع الخيرية للنصف الأول من عام 2021، والتي أظهرت أن الجمعية قد أنفقت حتى نهاية يونيو 83.543.126 درهماً، استفادت منها 21.306 أسر وحالات.

وأكدت الجمعية، أنها بذلك قد حققت نمواً إنسانياً جديداً وغير مسبوق، بوصول حجم إنفاقها على مشاريعها الخيرية خلال 32 عاماً إلى 2.5 مليار درهم، وصلت إلى المستفيدين مباشرة، بعد أن فاق حجم قاعدة بياناتهم 55 ألف أسرةٍ متعففةٍ وحالةٍ إنسانية، وذلك استجابةً منها لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ويباركه.

ونالت الأسر المتعففة نصيباً وافراً من عطاء «بيت الخير» خلال هذا العام، حيث أنفق مشروع «أمان» للتكافل المجتمعي، الذي يقدم مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، 26.6 مليون درهم، وعززتها من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمعاش الأسر بتوزيع المستلزمات المنزلية وصيانة منازل المحتاجين.