نظام ذكي لإدارة المخاطر في 90 منشأة صحية

دبي(الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نظاماً ذكياً لإدارة المخاطر وسلامة المرضى في 17 مستشفى و73 مركز رعاية صحية أولية في جميع أنحاء الدولة من أجل تحسين برامج الجودة من خلال توفير رؤية كاملة بمنصة واحدة. حيث سيدعم هذا النظام تقديم تقارير الحوادث العرضية بالإضافة لنتائج سلامة المرضى. ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه حيث سيتم تطبيقه على جميع منشآت المؤسسة من مستشفيات ومراكز صحية وتخصصية دفعة واحدة.

يسهم إطلاق النظام بشكل إيجابي في تعزيز ثقافة وسلامة المرضى وممارساتها ليضيف قيمة إيجابية على بروتوكولات العلاج المتبعة ومخرجات العمل في المنشآت الصحية. وزيادة دقة وفعالية التواصل بين المنشآت الصحية والمؤسسة فيما يتعلق بالحوادث العرضية، وأتمتة آلية التبليغ عنها بشكل عام وخاصة في حال الحوادث الصحية الجسيمة.

ويشكل المشروع الذي يأتي بالتعاون مع شركة «رادار للاستشارات الصحية» إضافة نوعية تنعكس على مستوى الرعاية الصحية، من خلال نظام مرن ذكي يسهل التعامل معه إلكترونياً من قبل جميع أفراد الفريق الصحي في أي وقت ومن أي مكان ضمن منشآت المؤسسة المختلفة ضمن بيئة سحابية آمنة مع ضوابط قوية لإدارة المعلومات.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المؤسسة في سعيٍ دائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والأنظمة الصحية الرقمية وإدراجها في المنظومة الصحية للتركيز على تحسين سلامة المرضى، حيث تسهم تقارير نظام إدارة الحوادث والمخاطر بالتعاون مع شركة رادار للرعاية الصحية وخبرة MEMIT في تقديم الحلول المتطورة، بدعم خططنا في تحقيق الرعاية الأكثر أمانًا للمرضى في منشآت المؤسسة، في إطار استراتيجيتها لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وتقديم خدمات صحية مبتكرة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء عالمية.

من جانبها أكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية إطلاق نظام ذكي لإدارة المخاطر وسلامة المرضى الذي يوفر مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية الرقمية، من خلال أنموذج لإدارة الحوادث العرضية، مما يسهم بتعزيز وتطوير نظام إدارة الجودة في مستشفيات المؤسسة كمنظومة متكاملة في الرعاية الصحية، والتي تتوافق مع المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات ابتداء من خدمات التشخيص والخدمات المساندة، ومروراً بالسلامة وإدارة الأدوية والصيدلية، وحقوق المرضى وأسرهم وانتهاء بالمعايير الإدارية ومعايير القيادة وإدارة المستشفيات.