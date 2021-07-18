شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «فرحة عيد»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «فرحة عيد» في مدينة العين، بهدف مشاركة فرحة العيد لفئة العمالة المساعدة وتقديراً لجهودهم واعتزازاً بدورهم وتعزيزاً لقيم الإيجابية والسعادة لدى هذه الفئة.

وأوضح العقيد حمد سهيل العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن المبادرة تضمنت توزيع هدايا ومبالغ رمزية «عيديات» لعدد من فئة العمالة المساعدة ضمن إطار رفع السعادة والايجابية بين العمال، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحضر الفعالية المقدم محمد سليم العامري نائب مدير الإدارة وعدد من الضباط والموظفين فيما أعرب العمال عن سعادتهم باهتمام شرطة أبوظبي المستمر في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة.