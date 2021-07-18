15 شرطاً صحياً لعمل صالونات رأس الخيمة خلال العيد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حددت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 15 شرطاً صحياً لصالونات ومراكز التجميل وذلك لتطبيقها خلال عيد الأضحى الذي يشهد إقبالاً لافتاً من قبل روادها.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة حددت 15 شرطاً ضمن الإرشادات الصحية لمراكز التجميل والصالونات، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك خلال فترة عيد الأضحى المبارك أولها تجنب استخدام الأدوات والمعدات التجميلية لعدة مرات.

وأوضحت أن الشرط الثاني يتعلق بتطهير الأدوات ومعدات الحلاقة بمطهرات خاصة ومتخصصة والثاني حفظها في جهاز الحفظ بالأشعة مع التشغيل المستمر، والثالث التأكد من ارتداء الزبون الكمامة أثناء دخول المنشآت وإزالتها حسب الخدمة، والرابع الالتزام بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة بشكل دوري مع الحفاظ على الملابس الواقية.

وأضافت: أن الشرط الخامس يتعلق بالالتزام بتعقيم الأسطح وأماكن الجلوس قبل وبعد تقديم الخدمة، بينما السادس يمنع انتظار الزبائن داخل المنشآت يفضل أخذ موعد مسبق لتقديم الخدمة والسابع الحفاظ على نظافة المنشأة وأن تخلو من القوارض والحشرات وتوفير حماية مناسبة والثامن يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المنشأة.

وأشارت إلى أن الشرط التاسع يتطلب أن تكون جميع المنتجات المتوفرة في المنشأة من منتجات العناية بالبشرة أو الشعر معتمدة ومسجلة ومدون عليها البيانات والمكونات الاساسية وتاريخ الإنتاج والانتهاء وأن تكون مطابقة للشروط والاستخدام.

المواد المحظورة

ذكرت أن الشرط العاشر يمنع استخدام المواد المحظورة في المنشأة والحادي عشر يمنع استخدام أي نوع من صبغة الشعر على الحواجب والبشرة والثاني عشر منع استخدام المنشأة للنوم أو الطبخ والثالث عشر التحقق من تاريخ انتهاء المنتج بشكل دوري.

وأشارت إلى أن الشرط الرابع عشر والخامس عشر يتمثلان في تجنب تخزين المواد التجميلية بالقرب من منتجات التنظيف والمواد الكيميائية والتخلص من أي منتج تالف تطرأ عليه تغييرات في اللون والرائحة والشكل.