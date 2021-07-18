وكيل ديوان ممثل الحاكم في الظفرة بالإنابة يزور المهرجان

الظفرة (وام)

زار ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، موقع مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

اطلع المنصوري خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات سلة فواكه الدار والتين الأصفر والتين الأحمر، واستمع إلى شرح موجز من مدير المهرجان عن مسابقات الحدث التي تستمر حتى 25 يوليو الجاري. واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية تسليم المشاركات التي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة وما يتبعها من عملية تحكيم، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى، وأعرب عن سعادته بزيارة مهرجان ليوا للرطب في دورته الحالية، والذي يقدم صوراً حية من التراث الإماراتي العريق، ويسلط الضوء على العادات والتقاليد المرتبطة بشجرة النخيل ومنتجاتها ودور المهرجان في نقلها للأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز ثقافة الزراعة لدى أفراد المجتمع من خلال إشراك المهتمين بالزراعة في حديقة المنزل ودعم المزارعين وتشجيعهم للاعتناء بمنتجاتهم الزراعية.

رافق وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة خلال الزيارة عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب بالمهرجان، وعدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.