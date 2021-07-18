تفاهم بين «تريندز» و«تراث الإمارات»

أبوظبي(الاتحاد)

وقع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» و«نادي تراث الإمارات» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية، بما يحقق أهدافهما المشتركة، وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، بحضور عمر محمد النعيمي المدير العام، ومن جانب نادي تراث الإمارات عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، بحضور كل من فاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وسميرة عمر العامري رئيسة قسم الإعلام، وأحمد صالح الحميري رئيس قسم العلاقات العامة.