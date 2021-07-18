شرطة أبوظبي: لن يتم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني

أعلنت شرطة أبوظبي عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من منتصف الليل، والذي أعلنت عنه مؤخراً لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي.

وأكدت أن أجهزة الرادار ستفعل خلال هذه الأوقات وستفرض غرامات على المخالفين لضمان نجاح البرنامج في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.