أمطار غزيرة على أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) هطلت، أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على بعض المناطق في أم القيوين، أدت إلى تجمع برك المياه على الشوارع وعند المخارج على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وانخفاض درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية.

وناشدت الشرطة، جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبة في الأمطار، وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، كما حذرت الجهات المعنية، الصيادين بعدم الخروج للبحر في حال اضطرابه وارتفاع الأمواج، وأخذ نشرة الجو من المركز الوطني للأرصاد.