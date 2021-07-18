«برنامج التعقيم الوطني» يبدأ منتصف الليل بأبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي) بدءاً من الساعة الـ12 منتصف ليل الاثنين وحتى الخامسة فجراً، ينطلق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مستويات الصحة العامة ومواصلة الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ«كوفيد- 19»، حيث سيتم تقييد حركة التنقل خلال أوقات عمل البرنامج.



‏وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، عبر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عن توفر تصاريح الخروج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة أبوظبي، حيث يتيح الموقع إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح تجول خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك لعدد من الأماكن المحددة وهي المستشفى والصيدلية والسوبرماركت، إضافة لصلاة الفجر أو تحديد أسباب أخرى، أو لدخول إمارة أبوظبي في حال وجود مقدم الطلب خارج الإمارة خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني، حيث يتم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض من خلال رسالة نصية تصل إلى مقدم الطلب.