«سلة فواكه الدار» تشعل منافسات ليوا للرطب

الظفرة (الاتحاد) تقدم مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمات متكاملة لضمان السلامة وجودة التدابير الصحية في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته لغاية 25 يوليو الجاري. وأكد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرص مستشفيات الظفرة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والعمل بالتوازي معها لإنجاح الأنشطة والفعاليات في منطقة الظفرة. وشهد اليوم الرابع من مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية في مسابقات سلة فواكه الدار والتين الأحمر والأصفر، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للمشاركين في مسابقة سلة فواكه الدار بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم (200 ألف درهم للمركز الأول، 120 ألف درهم للمركز الثاني، 80 ألف درهم للمركز الثالث).

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17، عن أسماء الفائزين في نتائج مسابقتي المانجو المحلي والمانجو المنوع، والتي خصص لهما 20 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم (بواقع 10 جوائز لكل مسابقة)، حيث شهدت المسابقتان مشاركات من مزارع متنوعة في دولة الإمارات.

وأسفرت نتائج مسابقة المانجو المحلي عن فوز مريم سعيد سليمان - رأس الخيمة بالمركز الأول، والمركز الثاني سيف حمد سيف المزروعي - رأس الخيمة، والمركز الثالث مصبح سيف محمد ثابت القايدي - أبوظبي، المركز الرابع محمد عبدالله بن شيبان المهيري - أبوظبي، المركز الخامس شمسه محمد سلطان الأمير المزروعي - رأس الخيمة.

فيما أسفرت نتائج مسابقة المانجو المنوع عن فوز محمد سالم محمد الشهياري - رأس الخيمة بالمركز الأول، والمركز الثاني سعيد علي عبيد علي الحفيتي - الفجيرة، والمركز الثالث سالم محمد سالم محمد الشهياري - رأس الخيمة، المركز الرابع سيف صباح سالم طماش المنصوري - أبوظبي، المركز الخامس عبدالله علي عبدالله المحرزي - رأس الخيمة. مهرجان ليوا للرطب يستأنف مسابقاته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك يستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، مسابقاته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الخميس 22 يوليو الجاري، مع استلام مشاركات المسابقات حسب اليوم المقرر ضمن الجدول المعلن عنه سابقاً، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً.