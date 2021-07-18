شخبوط آل نهيان يلتقي رئيس زامبيا

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة إدغار لونغو رئيس جمهورية زامبيا، وذلك خلال زيارته لزامبيا ضمن الجولة التي يقوم بها معاليه في أفريقيا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامته معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.