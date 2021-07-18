سوق الشارقة للمواشي يكمل جاهزيته لتلبية متطلبات أضاحي العيد

أكمل سوق الشارقة للمواشي جاهزيته التامة لاستقبال الجمهور وتلبية طلبياتهم من أضاحي العيد، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات المختصة في الإمارة والشركاء الاستراتيجيين لضمان أعلى معايير السلامة والإجراءات الصحية خلال هذه الفترة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال عبد الله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي، في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات « وام»: إنه توافقاً مع الضوابط الصحية ومعايير جودة الخدمة تم تشكيل فرق عمل مهمتها التسهيل على الجمهور بدءاً من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية ومن ثم نقلها إلى المقصب، وانتهاءً باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار بعد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزام كافة العاملين والجمهور بارتداء الكمامات، مع توفير خيار تسليم واستلام الذبيحة من المركبات. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 300 رأس من الماشية في الساعة و20 رأساً للأبقار ومثلها للجمال موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً، تحت إشراف ثمانية مراقبين ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد سبعة أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور. وأوضح الشامسي أن إدارة السوق وضعت خطة متكاملة لخدمة الجمهور وفق أعلى المعايير، تبدأ من مدخل السوق الرئيسي الذي تم تزويده بلوحات إرشادية للمسارات الداخلية بحيث توجه الجمهور ممن يرغب بشراء الأضحية إلى منطقة الحظائر، ومن ثم يتم تسليم الأضحية بالقرب من المقصب دون الحاجة للنزول من المركبة، حيث يقوم فريق مختص بالتواصل هاتفياً مع صاحب الأضحية لاستلامها في مركبته أو في خيمة الانتظار المكيّفة. ويضم سوق المواشي بالشارقة 141 حظيرة للأغنام، و12 حظيرة للجمال، و24 للأبقار، و74 محلاً للدواجن، و32 مشتلاً بمساحات مختلفة، و44 محلاً للأعلاف، و32 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، إضافة إلى مسجد خاص بالسوق يسع 380 مصلياً، كما يتميز المقصب بتجهيزاته العالية الكفاءة وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم، سواءً للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى، وتبدأ رسوم الذبح في السوق من 15 درهماً للأغنام، و25 درهماً للأبقار الصغيرة، و40 درهماً للأبقار المتوسطة والجمال الصغيرة، وتصل إلى 70 درهماً للأبقار الكبيرة والجمال المتوسطة وكبيرة الحجم، وتتفاوت أسعار التقطيع وفق حجم الذبيحة من 10 إلى 50 درهماً كحد أقصى. ويفتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه لاستقبال الجمهور لشراء وذبح المواشي في الأيام العادية من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً، وفي يوم عرفة سيتم تمديد العمل حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، أما خلال أيام عيد الأضحى المبارك فيفتح السوق أبوابه ابتداءً من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 9:30 مساء، وستحرص إدارة السوق على تلبية طلبيات الجمهور بأسرع وقت ممكن، دون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة.