رئيس برلمان الجبل الأسود يلتقي الجروان

بودغوريتشا (وام)

استقبل معالي أليكسا بيشيك، رئيس برلمان الجبل الأسود معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام ممثلي 41 دولة من حول العالم المشاركين في اجتماعات الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت في مقر برلمان جمهورية الجبل الأسود.

ورحب رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود باقامة الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في جمهورية الجبل الأسود، متمنياً للمجلس وبرلمانه الدولي النجاح في أعمالهم لما فيه خير ومصلحة التسامح والسلام حول العالم. ورحب رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود باستضافة بلاده برلمانيين من 41 دولة، مما يؤكد أنها تنتمي إلى التوجهات العالمية وأنها تشترك في نفس القيم والأهداف مع الشركاء الدوليين، والتي تقوم على التعاون والتسامح والسلام.