زكي نسيبة: المعلم المبدع قادر على التميز

العين (وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أهمية دور المعلم المبدع القادر على الابتكار والتميز في عملية التعليم وتأدية رسالته الإنسانية، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية نحو آفاق أوسع تواكب ركب التطور الحضاري المتسارع في تقنيات التعلم والتعليم، وبما ينعكس إيجاباً على بناء جيل من الطلاب القادر على استيعاب مدخلات العملية التعليمية، وتلبية متطلبات سوق العمل من خريجين وخريجات، يمتلكون أفضل الخبرات والمهارات العلمية والعملية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه للمعلمة نورة عبد الله النيادي، الفائزة بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، في دورتها الثالثة، خريجة كلية التربية وطالبة في برنامج الماجستير للتربية الخاصة ومعلمة في مدرسة محمد بن خالد. من جانبها أكدت المعلمة نورة النيادي، فخرها بفوزها بهذه الجائزة، التي تعتبر وساماً على صدر كل معلم ومعلمة، وأن فوزها بالجائزة هو فوز لكل معلم ومعلمة، ولكل طالب وطالبة وهي عامل تشجيع للإبداع والابتكار.