شرطة رأس الخيمة تعلن استعداداتها

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، استعداد القيادة لنشر 102 دورية خلال عيد الأضحى، للتوعية وحفظ النظام وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

وذكر أن غرفة العمليات المركزية، ومركز الاتصال الموحد بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلقي بلاغات الجمهور على الرقم (999) للحالات الطارئة فقط وتلقي كافة الخدمات والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، في مركز الاتصال الموحد.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس (كوفيد- 19)، كما أنه سيكون هناك تواجد من الشرطة المجتمعية في كافة مساجد ومصليات الإمارة المعتمدة من الجهات المختصة، وأيضاً تواجد مروري في الأماكن العامة والأحياء السكنية والمراكز التجارية والشواطئ العامة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.