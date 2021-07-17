مشاريع التقنية المستقبلية على مائدة البحث بـ«شباب دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن البرامج التي تمكن الطاقات الشبابية في مجالات التكنولوجيا مثل «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤخراً، وبرنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي» الذي ينظم مركز الشباب العربي دورته الأولى هي الأقدر على إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية ويقود المنافسة والابتكار والتميّز على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال الملتقى الشبابي الذي انعقد في مركز الشباب بدبي بحضور عدد من منتسبي برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذين اجتمعوا للمرة الأولى بشكل حضوري منذ انطلاق البرنامج، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الموافق 15 يوليو سنوياً، والذي يحتفي مضمونه هذا العام بمرونة الشباب في التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتكيف مع تداعياتها.

وقالت معالي شما المزروعي: «الإمارات أصبحت اليوم منطلقاً لمبادرات تمكين الشباب داخل الدولة وخارجها وفق توجيهات قيادتها الرشيدة للاستثمار في دعم الشباب على كافة المستويات وإعداد أجيال متمكنة واعية تساهم في تنمية مجتمعاتها واقتصاداتها لبناء عالم أفضل باستخدام أحدث المهارات الأدوات. لذلك جاءت كافة برامج مركز الشباب العربي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز، لتستجيب لاحتياجات الشباب وتطلعاته إلى اكتساب مهارات جديدة للمستقبل.»

وبيّنت معاليها أن جائحة كوفيد-19 أثبتت تفوق التكنولوجيا في إيجاد الحلول وخلق الفرص، حتى صارت المسرّع لعمل كافة القطاعات مؤكدة أن تجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي الأسرع في المنطقة والاستثمار في التكنولوجيا كممكن لجيل الشباب متاحة لمشاركتها مع الجميع في المنطقة العربية والعالم.

بدوره، أشار سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، إلى أهمية إشراك وتمكين المهارات الشبابية في تخصصات التكنولوجيا للاستفادة من فرص المستقبل، مستشهداً بنموذج «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، الذي أطلقه مركز الشباب العربي في أكتوبر 2020، بالتعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مثل جوجل ولينكدإن ومايكروسوفت وإنتل وسيسكو وغيرها لتمكين قيادات عربية شابة في تخصصات التكنولوجيا.