فيديو.. الإمارات تكشف نتائج استخدام عقار «سوتروفيماب» لعلاج كورونا

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن فعالية عقار «سوتروفيماب» لعلاج مرض كوفيد-19 في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على موقعه الإلكتروني، «حصل 6,175 مريضاً في الدولة على عقار (سوتروفيماب) خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوماً من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%».

وأضاف المكتب «كان حوالي 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة أو أكبر. هذا وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها».

ونشر حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على موقع "توتير"، فيديو لمجموعة من الأطباء يتحدثون عن فعالية الدواء وطرق تلقيه والفئات التي يمكن أن تعالج به.