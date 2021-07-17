إقبال لافت على "ليوا للرطب"

الظفرة (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كداعم استراتيجي، في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، والذي تستمر مسابقاته لغاية 25 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: تحرص الهيئة على دعم وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص حيث تتبنى الهيئة حزمة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة الأنواع المجدية والمطلوبة من أشجار الفواكه والحمضيات وزيادة نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي.

مبارك القصيلي المنصوري

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب الدباس، والتي أسفرت عن ذهاب المركز الأول إلى سيف صياح سالم طماش المنصوري، والمركز الثاني إلى معلا علي مرشد خميس المرر، والمركز الثالث إلى سريعة عامر جديد المنصوري، والمركز الرابع إلى موزة محمد عفصان المزروعي، والمركز الخامس إلى حمد علي مرشد خميس المرر، والمركز السادس إلى عبيد علي مرشد خميس المرر، والمركز السابع إلى صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والمركز الثامن إلى أحمد محمد علي مرشد المرر، والمركز التاسع إلى فاطمة محمد سعيد سالم المرر، والمركز العاشر إلى مريم سلمان محمد المزروعي.

مهرجان "ليوا للرطب"

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد خصصت 25 جائزة لمزاينة رطب الدباس بقيمة 446 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً للمركز الخامس عشر.

وتنطلق صباح يوم غدٍ الأحد 17 يوليو الجاري مسابقات سلة فواكه الدار والتين الأحمر والأصفر، ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، حيث يتم استقبال مشاركات المشاركين في الفترة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً.

رطب

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 3 جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة سلة فواكه الدار بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم (200 ألف درهم للمركز الأول، 120 ألف درهم للمركز الثاني، 80 ألف درهم للمركز الثالث).

كما خصصت 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لمسابقة التين الأحمر، و10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لمسابقة التين الأصفر، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل مسابقة على جائزة نقدية قيمتها 25 ألف درهم، والمركز الثاني 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم، وتتوزع المراكز وصولاً للمركز العاشر.