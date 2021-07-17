محمد بن راشد يعتمد أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية.

وكتب سموه على تويتر "اعتمدنا اليوم أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية - ثالث غرفة تجارية ضمن غرف دبي بعد إعادة هيكلتها".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "هدف هذه الغرفة تعزيز شبكة دبي التجارية الدولية وشركائها .. وترسيخ مكانتها كمعبر لحركة التجارة العالمية.. وبناء شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لها".