شرطة أبوظبي تحدد مواعيد «المرور والترخيص» في عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

حدد قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مواعيد العمل في مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرارية الخدمات عبر القنوات الإلكترونية لمديرية المرور والدوريات ومديرية ترخيص السائقين والآليات على مدار 24 ساعة لتمكين المراجعين من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وتكون مواعيد العمل لمديرية ترخيص السائقين والآليات كالتالي: في مبنيي السلامة لخدمة العملاء بأبوظبي وفلج هزاع بالعين للفحص الفني «الخفيف» طوال الأسبوع من الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً، فيما تكون في محوي أبوظبي يوم وقفة عرفة وثاني وثالث أيام الأضحى المبارك من العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساء، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة من التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة بعد الظهر، ثاني وثالث أيام العيد.

وأما مواعيد العمل لمحطات الفحص الفني «الثقيل» في مبنيي أمان بمصفح أبوظبي ومزيد بالعين، فتكون يوم عرفة وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية العاشرة مساء، فيما تكون في مدينة زايد بمنطقة الظفرة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة بعد الظهر، ثاني وثالث أيام العيد.

وتكون مواعيد العمل في مكاتب طارش، مبنى السلامة أبوظبي ومركز محوي يوم عرفة وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساء، فيما ستفتح مكاتب التأمين في مبنى السلامة أبوظبي ومحوي وفلج هزاع بالعين في نفس الأوقات.