«أبوظبي للدفاع المدني» جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتعامل مع أية حالات طارئة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين، على مدار الساعة في مختلف مراكز إمارة أبوظبي.

وحثت الأسر على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة في المنازل، محذرة من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال بالعيد، ونبهت لمخاطر إساءة أو إهمال استخدام المباخر، واقترابها من مصادر اشتعال النيران كخزائن الملابس، والحرص عند استخدام المواقد لإعداد الولائم، بعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصادر اشتعال النيران، وتوفير معدات الإطفاء في المنازل والحرص على صيانتها دورياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحذرت من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة في الشواطئ البحرية، مؤكدة ضرورة التواجد في المواقع التي تتواجد فيها منصات للإنقاذ والالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب وقوع حوادث الغرق، ونبهت مرتادي الشواطئ بتجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما في ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم.

وأكدت أهمية تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من شرفات المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، محذرة من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ، تفادياً لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.