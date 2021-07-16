كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات السنغافورية

الشارقة (وام)

بحث سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال لقائه أمس الأول لو بيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات السنغافورية ذات الخبرة في مجال الطاقة والمياه والابتكار لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات السنغافورية.

وأوضح السويدي أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات وإعداد وتطوير استراتيجية مستقبلية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة لمواجهة الطلب المتنامي عليها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة المحلية والعالمية والجامعات ومراكز الأبحاث.

وأكد أن الهيئة تعمل باستمرار على تقييم وتطوير الخطة الاستراتيجية في كافة مجالات عملها سواء إنتاج وتوزيع الطاقة أو تحلية وتوزيع المياه ومعالجتها وفق أفضل المعايير وتطبيق نظام مركز التحكم والرقابة على شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لتقليل نسبة الفاقد والكشف عن التسربات.