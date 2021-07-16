محمد بن راشد: رؤيتنا أن نكون في المرتبة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحياة مملّة من دون تحديات، فاغتنم الفرص قبل الآخرين، وتمسّك بها ولا تتخلَّ عنها. وقال سموه: «هناك من لديه رؤى محدودة ويعمل ضمن إطار ضيق، أما نحن فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً مـــن خبــراته الحياتيـة والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «عليك أن تحدد المساحة التي تود أن تتحرك فيها، فهناك من يملك الرؤية، وهناك من لديه رؤى محدودة، ويعمل ضمن إطار ضيق، أما نحن فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى، سواء كان ذلك في مجال الخطوط الجوية، أو الخيول أو غيرها، يجب أن تنفذ رؤيتك، اغتنم الفرص، تمسك بالفرص ولا تتخلَّ عنها، اغتنم الفرص قبل الآخرين.. الحياة مملّة من دون تحديات».