لجنة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية لعيد الأضحى

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية لعيد الأضحى المبارك حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.



وأوصت اللجنة بتجنب التجمعات والزيارات العائلية واستخدام وسائل الاتصال المرئي للتهنئة بالعيد، كما شددت على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتجنب خروج كبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة من المنزل إلا للضرورة القصوى، والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد واستخدام البدائل الإلكترونية.