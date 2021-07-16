"السلامة الغذائية" تشدد على أهمية الذبح في المسالخ

شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الذبح في المسالخ وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين وذلك لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وترسيخ ركائز الصحة العامة.

وأكدت الهيئة أن الذبح في المسالخ يعزز الصحة العامة حيث توفر مسالخ إمارة أبوظبي مجموعة من المقومات التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة من أهمها مكافحة التلوث أثناء الذبح والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح وتوفر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح والتخلص منها بشكل آمن بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي.

وأشارت الهيئة إلى أن الكشف البيطري داخل المسالخ يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي ويرصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي ويساهم بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة اللحوم.

وتكثف الهيئة كل عام إجراءاتها قبيل عيد الأضحى المبارك فيما يتعلق بالتوعية بأهمية الذبح في المسالخ وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية للجمهور لحثهم على ارتياد المسالخ المتطورة العاملة في إمارة أبوظبي وذلك لضمان سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي وحرصاً على الصحة العامة.









