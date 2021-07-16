مرور دبي تنشر 120 دورية خلال عيد الأضحى

تعتزم شرطة دبي نشر 120 دورية مرورية في شوارع الإمارة وجميع التقاطعات وكذلك في المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد فيها كثافة أعداد المركبات، وفي أماكن التجمهر لمتابعة الأوضاع المرورية فيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تكدس المركبات على الطريق.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور انتهت من وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تساهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والفعاليات المصاحبة له، وتقلل من فرص وقوع الحوادث المرورية، وتغطي الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

واوضح أن الإدارة شكلت فرقاً من الدوريات المرورية ورقباء السير ودوريات الإسناد لتنظيم حركة السير في الأسواق والأماكن المزدحمة، إلى جانب تواجد رجال المرور في الشوارع الخارجية، والأماكن التي تشهد كثافة سكانية لمنع ظاهرة العبور العشوائي، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات خلال الفترة المسائية لمراقبة المركبات والدراجات التي ترتكب مخالفات مرورية خطرة، بهدف الحد من التصرفات السلبية.

ولفت العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن فريق التوعية المرورية بإدارة الحملات والتوعية المرورية سيقوم بتوزيع بطاقات التهاني والحلويات والهدايا على الجمهور، ابتداءً من صباح أول أيام عيد الأضحى، احتفاءً بهذه المناسبة، موضحاً أن البطاقات تحوي عبارات توعية وإرشادات ونصائح. وطالب العقيد جمعة بن سويدان، الجمهور بالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، والتعاون والاستجابة لتعليمات وإرشادات رجال المرور.









