قائد العمليات المشتركة يلتقي قائد القوات المشتركة السعودي

الرياض (وام)

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس الأركان بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته لقيادة قوات التحالف العربي في الرياض أمس.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث اطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق على آخر مستجدات العمليات العسكرية وعمليات الإغاثة الإنسانية. وأكد اللواء صالح العامري على الموقف الثابت لدولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.