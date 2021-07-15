التعقيم الوطني في أبوظبـي بدءاً من الاثنين المقبل

أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19». سيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام. وأكدت اللجنة أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية، موضحة أن تقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي يتم من خلال زيارة

http://www.adpolice.gov.ae.