المنصوري والنيادي يواصلان التدريبات على عمليات الصيانة خارج «محطة الفضاء»

آمنة الكتبي (دبي)

خضع رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» لتدريبات نوعية تشمل عمليات الصيانة خارج محطة الفضاء الدولية. ويستعينان خلال تدريباتهما بنظام (ARGOS) ، الذي يساعدهما على محاكاة بيئات الجاذبية الصغرى، وغيرها من بيئات الفضاء.

ويواصل رائدا الفضاء الإماراتيان التدريبات النوعية في مركز جونسون الفضائي، والتي تضمنت حصصاً نظرية وتدريبات عملية على طائرة T-38.

وشملت التدريبات العملية التخطيط لمسار الرحلة والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية، إضافة إلى المناورة بالطائرة، والتعرض لقوى تسارع عالية، والتعامل مع حالات الطوارئ، علاوة على الحصص النظرية لأنظمة التحكم داخل الطائرة وأنظمة الرادار والاتصالات والملاحة وحالات الطوارئ، وصولاً لتأهيلهما لكي يكونا «مشغلين» لمحطة الفضاء الدولية.

وتدرب المنصوري والنيادي، في مختبر الواقع الافتراضي، الذي يساعد رواد الفضاء على التدرب على معدات ومهام مختلفة ودقيقة، تشمل محاكاة عملية الصيانة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية أثناء السير في الفضاء، بالإضافة إلى بدئهما التحليق بطائرات T-38، حيث يتعرفان إلى مكونات الطائرة، وأنظمة التحكم والملاحة، والإجراءات القياسية والطوارئ، خاصة أن العمل داخل الطائرة يعتبر ديناميكياً، ويتطلب الحضور الذهني وسرعة الاستجابة، الأمر الذي يحاكي العمل في المركبات الفضائية.

وشملت عمليات التدريب التدريب على الطائرة النفاثة T-38، قيادتها أثناء الصعود والهبوط، وإجراء مناورات على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية. وتشمل التدريبات كذلك، المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية، والتحكم في الروبوتات. فضلاً عن ذلك، يدرس الرائدان في المركز علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، ودراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى، مثل الجيولوجيا التي تساعدهما في التعرف إلى طبيعة سطح القمر، وغيرها من الأمور ذات الصلة المعرفية.

وتعد تدريبات مختبر الطفو المحايد، أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق، وذلك في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً، فيما يعد هذا التدريب، إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء، قبل أي رحلة فضائية، حيث يتم ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد، بتجنب الهبوط تحت القاع، أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة إلى انعدام الوزن والجاذبية. حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة سير بالفضاء.

9 أشهر

أمضى الرائدان 9 أشهر حتى الآن منذ انضمامهما لتدريبات مركز جونسون، خاضا خلالها الكثير من التدريبات المحترفة، والتي تشمل التدريب على مهمات السير الفضائي خارج محطة الفضاء الدولية، والبقاء لفترات طويلة فيها، والتدريب على العديد من العمليات التي تتم على متنها، بما في ذلك التعامل مع أنظمة المحطة والتحكم في الروبوتات.